- Rugby 20 est sorti

Publié le Vendredi 24 janvier 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et sinon, un jeu sur un sport intéressant, c'est possible ?

Si vous aussi, vous avez honte des résultats de l'équipe de France de Rugby, vous pourrez vous venger virtuellement en lançant quelques parties de Rugby 20.Le jeu vient de sortir sur PC, PS4 et Xbox One. Il est développé par Eko Software et édité par Bigben Interactive.Au menu, le Top 14, la Pro D2, la Premiership, le Pro 14, des équipes nationales, un mode solo, plus de 2000 joueurs recréés, des modes multi...On a hâte de l'avoir en mains pour tester cette adaptation de ce sport d'alcooliques...