- Oddworld: Stranger’s Wrath HD dispo sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 24 janvier 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Et non, il ne s'agit pas d'un nouveau jeu...

Stranger est un mystérieux chasseur de primes, en assez mauvaise santé, qui refuse d'utiliser des armes à feu. Ayant besoin d'une très grosse quantité de Moolah pour se payer une opération de chirurgie dont il a désespérément besoin, Stranger décide d'aider les habitants de la ville locale à capturer les hors-la-loi et les scélérats recherchés, avant d’accepter la chasse ultime. Plutôt qu’un tireur plus traditionnel utilisant des balles et des bombes, Stranger préfère adopter une approche plus “naturelle” pour ses munitions, en utilisant diverses créatures qu’il envoie sur ses ennemis grâce à son arbalète.

Jeu d'aventures sorti en 2005, Oddworld: Stranger’s Wrath vient de ressortir avec un petit "HD" derrière le nom, sur Nintendo Switch. Notez que cette version HD était déjà sortie sur PC en 2010...Il s'agit du même contenu, mais agrémenté de graphismes améliorés, en HD 1080p et tournant à 60 FPS, d'une visée gyroscopique et de temps de chargement réduits.Une dizaine d'heures de durée de vie pour le scénario principal, cinq heures supplémentaires sous forme de missions secondaires, et le tour est joué pour ce FPS sympathique.