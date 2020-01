- Twitch perd l'Overwatch League au profit de YouTube Gaming

Publié le Samedi 25 janvier 2020 à 10:00:00 par Walid Hamadi

Le début de la fin ?

C’est une nouvelle grosse perte pour Twitch : Activision Blizzard a choisi un nouveau partenaire pour diffuser ses compétions. C’est Google qui récupère dès cette année l’Overwatch League et la Call of Duty League de même que les tournois de Hearthstone, World of Warcraft Mythic Dungeon et Arena. Toutes seront disponibles en exclusivité sur YouTube Gaming.



La durée de ce nouveau partenariat n’est pas encore connue, mais il y a fort à parier qu’on n’est pas près de voir Google lâcher ces licences, d’autant que les futurs contenus et jeux produits par Activision Blizzard devront être distribués de manière préférentielle via le Cloud de la firme de Mountain View.



L’industrie du jeu vidéo prend un nouveau tournant avec cet accord et les habitudes de viewers risquent de changer d’ici peu. En plus du simple spectacle proposé par ces compétitions Esport, du contenu déblocable pour les jeux en question était proposé sur Twitch, ainsi que des diffusions adaptées selon les pays. Choses qui n’existent pas encore sur YouTube Gaming.



Mais on ne doute pas que Google a bien élaboré sa stratégie. Face à Twitch et Mixer, et avec Stadia qui commence à peine à montrer de quoi le géant du net est capable, le premier gros coup est porté. La Call of Duty League fait ainsi ses grands débuts dès ce week-end et elle sera rejointe le 8 février prochain par la troisième Overwatch League sur YouTube Gaming.