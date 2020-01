- Lust from Beyond : du sexe et de l'horreur

Publié le Vendredi 24 janvier 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Sodomie infernale

Qui n'a jamais rêvé de se faire caresser par une main arrachée, ou alors lécher par une tête sectionnée ? Que celui qui n'a jamais rêvé de se faire sodomiser par un être bicéphale jette la première pierre. Et qui n'a jamais rêvé non plus de se faire défoncer par un godemichet géant accroché à une machine à vapeur ? Hein ?Lust from Beyond est un mélange d'érotisme et d'horreur, inspiré par les travaux de Lovecraft, Giger et Beksinski.Après le Dark Fantasy, le Dark Ecstasy.Le jeu est prévu pour cette année et on vous parie qu'il sera PEGI 18.Le prologue du jeu est accessible gratuitement, sur Steam . Allez, cliquez.