- Mosaic, un excellent jeu désormais disponible sur Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 24 janvier 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

A acheter, donc

Mosaic est un excellent jeu. La preuve, Corentin l'a trouvé exceptionnel . La preuve aussi, il a reçu le prix du Meilleur Jeu développé par des gens qu'on ne connaissait pas avant et dont personne n'avait jamais entendu parler, mais qui pour le coup ont réalisé un coup de maître dans nos GamAlive Awards 2019 Et bien sachez que le jeu est désormais disponible sur Xbox One et Nintendo Switch.Mosaic est un jeu à ambiance qui va vous interroger sur votre relation avec la technologie et l'isolement dont nous faisons peu à peu preuve.