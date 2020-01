Publié le Samedi 25 janvier 2020 à 12:00:00 par Walid Hamadi

Periode de rattrapage

A quoi jouez-vous ce week-end ?

C'est horrible... Il me reste plus d'une trentaine de jeux que je n'ai pas encore touchés dans mes différentes bibliothèques, et je n'ai envie de jouer à aucun d'entre eux. La période actuelle est non-seulement morose en terme de sorties, mais aussi sur mon mood de joueur. Et vous, vous arrivez à combler votre retard accumulé ces derniers mois, ou vous faites autre chose ?Racontez-nous votre vie dans les commentaires, j'ai pas envie de me sentir seul.