Hunt Showdown est disponible sur PS4 et Xbox One

Publié le Mercredi 19 février 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

PvPvE (essayez de prononcer ça sans cracher)

Développé par Crytek, Hunt Showdown permet à dix joueurs, en solo ou par équipe de deux, d'éliminer des monstres dans les bayous de Louisiane. Une fois leur objectif accompli et leurs récompenses empochées, les joueurs deviennent automatiquement la cible des autres équipes restantes.Ambiance morts-vivants et western sont au rendez-vous de ce jeu multijoueur.Ce mélange de JcE (PvE) et JcJ (PvP) est déjà sorti sur PC (en accès anticipé depuis 2018 et en version finale depuis l'été dernier). Il est désormais disponible sur PS4 et Xbox One.