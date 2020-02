Giraffe and Annika : Onirisme et musique

Publié le Mercredi 19 février 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Comme tu as de grandes oreilles mon enfant...

Mélange de puzzles, d'action et faisant la part belle à la musique, Giraffe & Annika est un jeu d'aventure édité par Playism et développé par Atelier Mimina.Le jeu raconte l'histoire d'un garçon appelé Giraffe qui va aider Annika, dont a mémoire a été perdue. Il va donc falloir la retrouver...Avec son ambiance manga, Giraffe & Annika va vous demander d'explorer des donjons étranges, sur Spica Island, dans le but de récupérer trois étoiles scintillantes.Le jeu vient de sortir sur Steam et est prévu plus tard dans l'année sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.