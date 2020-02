- New World, le MMO dévoile ses ennemis

Publié le Mardi 18 février 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On vous le rappelle. New World est un MMO développé par Amazon Games. Le jeu est prévu pour cette année. D'ailleurs, la bêta fermée débutera en avril et sera réservée aux joueurs qui ont précommandé le jeu.Ce MMO proposera de l'artisanat, de l'exploration, des combats, des constructions... et des affrontements entre joueurs jusqu'à 100 personnes sur le champ de bataille. Il se déroule dans le monde d'Aeternum, très ambiance XVIIème siècle, lors des grandes découvertes.Les développeurs ont mis en ligne une nouvelle vidéo qui présente les factions ennemies d'Aeternum, factions qui vont s'opposer aux joueurs. Au menu, les Altérés, les Perdus, les Anciens et la Terre Furieuse.