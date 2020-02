- Sonic, le film : le meilleur démarrage de l'année !

Publié le Mardi 18 février 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

En fait, vous êtes encore plus cons que ce que l'on pensait

Vous ne lisez pas les critiques Si vous les lisez, vous ne les prenez pas en compte Donc vous êtes quand même très très cons, en fait

Bon, d'accord, l'année vient à peine de débuter. On imagine bien que le score sera battu, et pas qu'une seule fois, d'ici la fin 2020. Mais quand même. Sonic, le film, a réalisé le meilleur démarrage de l'année avec 569 071 entrées.Un beau score, pour ne pas dire un vrai carton, pour ce film dont les critiques, pourtant, sont très loin d'être élogieuses. D'où le raisonnement qui s'impose :Moi j'm'en fous, j'vais aller voir l'Appel de la forêt avec Harrison Ford et le chien qui ne fait pas du tout réel.