TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 a un ambassadeur

Publié le Mercredi 26 février 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

S'il nous sert des Ferrero Rochers, je le frappe

On vous le rappelle, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 sera disponible le 19 mars 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, PC et sortira ultérieurement sur Nintendo Switch.Et pour ceux qui ne le savent toujours pas, le TT est une course datant de 1907, course mythique sur un tracé de 61 Km qui se déroule sur l'île de Man. Plus de 260 virages vous attendent sur ce parcours mythique pour les motards.Edité par Nacon (Big Ben Interactive) et développé par KT Racing, le jeu s'est offert Davey Todd comme ambassadeur, un pilote habitué à la course.Une petite interview a été réalisée pour l'occasion.