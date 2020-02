Genesis Alpha One : un nouveau roguelike sur PC

Publié le Mercredi 26 février 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Aliens invasion

Développé pa Radiation Blue et édité par Team 17, Genesis Alpha One vient de sortir sur PC, via Steam ou Gog.com. Il s'agit d'un roguelike futuriste dans lequel vous allez devoir combattre une invasion alien.Vous allez devoir gérer votre base, récupérer des ressources pour l'améliorer et surtout la protéger des attaques, mais aussi gérer votre vaisseau spatial et atterrir sur diverses planètes inconnues dans le but de les explorer.Le jeu devrait débarquer également sur consoles prochainement.