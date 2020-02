Xbox Series X : Microsoft explique sa vision du jeu vidéo

Publié le Mardi 25 février 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Plus de tout

Microsoft, via la voix de Phil Spencer, a détaillé sa vision du futur pour le jeu vidéo. La Xbox Series X en détails, ce qu'elle va apporter, en quoi elle est innovante, quelles sont les nouvelles technologies et fonctionnalités embarquées...Bref, tout ce que vous avez, pour l'instant, besoin de savoir sur la console dont la sortie est toujours prévue pour cette fin d'année.Stockage SSD, fonctionnalité Quick Resume, Dynamic Latency Input, HDMI 2.1, Affichage à 120 FPS, compatibilité, Smart Delivery, Xbox Game Pass... tout est abordé dans un article officiel, publié sur le site de Microsoft et traduit en français.Vous le retrouverez via ce lien