Streets of Rage 4 : pure baston

Publié le Mardi 25 février 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

T'as de beaux bras, tu sais ?

Sega s'apprête à sortir Streets of Rage 4, une suite à sa série mythique, 26 ans après le dernier opus. Les développeurs ont annoncé quelques nouveautés pour le jeu.Au menu, un mode deux joueurs en igne, et un mode coop en local, jusqu'à 4 joueurs.Le jeu est attendu pour le printemps prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Un nouveau personnage a également été dévoilé. Il s'agit de Floyd, doté de bras cybernétiques.