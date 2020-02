Overpass débarque dans 3 jours

Publié le Lundi 24 février 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Courses à obstacles

Overpass est un jeu de courses développé par Zordix Racing et édité par Nacon (Big Ben Interactive). Vous allez piloter des buggys et autres 4X4 sur des circuits à problèmes : pentes abruptes pleines de rochers, descentes boueuses...23 véhicules sont présents dans le jeu. Il sort le 27 février sur PC, PS4 et Xbox One et plus tard sur Nintendo Switch.Une nouvelle vidéo a été dévoilée, présentant deux types de tracés : la Course d’Obstacles et la Course de Côte.