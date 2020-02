Dungeon Defenders: Awakened, un Tower Defense en accès anticipé

Publié le Lundi 24 février 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Jeu en coop

Dans la famille des Dungeon Defenders, je voudrais le dernier né, Dungeon Defenders: Awakened. Le jeu est prévu pour cette année et il vient de sortir en accès anticipé sur Steam Le jeu est proposé à 33,99 €, quand même. Il est aussi prévu sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.Il s'agit d'un tower defense dans lequel vous devez protéger les terres d'Etheria contre une invasion de gobelins, d'orcs, de dragons et j'en passe. Une quinzaine de cartes sont prévues, 5 modes de jeu, en solo ou en coop jusqu'à 4.