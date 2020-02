The Adventures of 00 Dilly disponible sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 24 février 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Crash test

Déjà sorti sur PC et consoles, The Adventures of 00 Dilly édité par Toplitz Productions vient de sortir sur Nintendo Switch. Le jeu vous propose de propulser un mannequin de test, 00 Dilly, dans des cibles, en évitant des obstacles.Il faut aussi récupére les bonus, traverser des boîtes, éviter des rochers...Un petit jeu de réflexion et d'adresse proposé à une quinzaine d'euros, sur le Nintendo eStore.