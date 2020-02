Publié le Samedi 22 février 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Whisky !

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Il fait trop froid pour sortir. Autant rester à la maison, se faire un bon petit verre de whisky (à consommer sans modération parce que nous sommes tous des alcooliques finis et de toute manière, on fait ce qu'on veut, on emmerde la bienséance et les recommandations des médecins) et jouer à des jeux vidéo.Le bonheur à l'état pur. L'état pure malt, d'ailleurs.Et justement, vous ?