- Stela sort le mois prochain sur PC et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 21 février 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Vraiment sympa

Stela est un jeu signé SkyBox Labs, studio qui a déjà bossé sur le jeu Halo Infinte avec 343 Industries. Le jeu est déjà sorti sur Xbox One en octobre dernier et s'apprête à débarquer sur PC et Nintendo Switch le 13 mars prochain.Stela s'inspire des jeux signés Playdead, à savoir Limbo et Inside et vous propose de jouer une jeune femme qui va parcourir un monde ancien sur le point de disparaître. Créature mortelles, bêtes géantes, monstruosités, puzzles à résoudre...Regardez la nouvelle bande-annonce et dites-nous si le jeu vous tente...