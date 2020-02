- MotoGP20 : une nouvelle jouabilité époustouflante

Publié le Vendredi 21 février 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Oui, enfin c'est eux qui le disent...

Milestone et Dorna Sports SL développent actuellement MotoGP20, à sortir dès le 23 avril sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC. Selon le communiqué de presse, vous aurez droit à "une nouvelle jouabilité époustouflante" et "une avancée vers l’expérience MotoGP ultime".Sans exagération aucune, bien entendu...Le jeu reprend la licence MotoGPTM et anticipera d'ailleurs la prochaine saison. Vous allez incarner un jeune pilote désireux de faire ses preuves dans la catégorie Red Bull MotoGPTM Rookies Cup pour ensuite espérer être sélectionné pour les catégories supérieures.Un mode carrière vous permettra de prendre des décisions qui impacteront votre futur mais aussi pourront changer la donne sur le circuit. Vous pourrez analyser les données de la moto, faire de nouveaux réglages, de nouveaux essais.Le jeu proposera également un mode Défis Historiques, pour revivre certaines courses cultes et déblqouer des pilotes et motos légendaires. Un mode éditeur de personnages est prévu. Ajoutez des modes en ligne et une IA fraîchement retravaillée qui passe en "mode 2.0" selon les développeurs. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, on est d'accord, mais ça leur fait plaisir alors on ne dira rien.Bref, MotoGP20 sera un jeu extraordinaire. On attend de pouvoir juger sur pièces.