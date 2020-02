- Kung Fu Jesus : Vous allez multiplier les pains

Publié le Vendredi 21 février 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Jean 6, 1-16

Beat'em up avec des éléments de RPG, Kung Fu Jesus va vous entraîner dans une sombre histoire présentée, par le studio de développement Celestial Gold Studios.Vous allez jouer un schizophrène qui se prend pour un mélange de Jésus, David Icke (joueur de football professionnel anglais) et autre héros de They Live (Invasion Los Angeles) de John Carpenter.Attendez-vous à des combats, des combos, des mini-jeux et un scénario déjanté. La sortie est prévue cette année sur PC, PS4 et Xbox One. L'un des boss du studio étant musicien, ils nous ont réalisé un petit clip sur le jeu...