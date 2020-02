- Persona 5 Royal : découvrez les nouveautés

Publié le Jeudi 20 février 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Assez pour y rejouer ?

Persona 5 Royal sortira le 31 mars 2020 sur PS4 et on vous rappelle qu'il s'agit d'une version "enrichie" du jeu Persona 5, c'est-à-dire proposant du nouveau contenu.Au menu, musiques inédites, un quartier supplémentaire à visiter, de nouvelles Persona, de nouveaux ennemis, de nouveaux Palaces, un nouveau "Confidant", Takuto Maruki ainsi qu'un nouveau personnage dans la bande de Joker, Kasumi Yoshizawa. D'autre part le titre proposera des graphismes améliorés incluant une compatibilité PS4 Pro.Toutes ces nouveautés sont dévoilées dans la nouvelle vidéo du jeu.Notez au passage qu'il sera disponible en deux versions : la Phantom Thieves Edition comprendra le masque officiel de Joker (avec son socle), la boîte du collector, un Art book, la bande-son du jeu, un Steelbook en édition limitée et un code pour un thème dynamique sur PS4 alors que la Launch Edition ne comprendra qu'un Steelbook en édition limitée et un code pour un thème dynamique sur PS4.