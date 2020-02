- Découvrez DOOM Eternal

Publié le Jeudi 20 février 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Impatient ?

Bethesda a dévoilé une nouvelle bande-annonce de DOOM Eternal, à sortir le 20 mars prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Suite directe de DOOM sorti en 2016, Eternal proposera une campagne solo et divers modes multijoueur, dont le mode Battlemode, dans lequel deux démons et un Slayer devront s'affronter au cours d'un combat asymétrique en 2 contre 1.Pour rappel, nous avons déjà largement eu le temps de prendre le jeu en mains et il nous tarde d'avoir la version finale.Bref. Vidéo.