Hardspace: Shipbreaker, incarnez un... euh... ferrailleur

Publié le Jeudi 20 février 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Oui, mais de l'espace...

Développé par Balckbird Interactive, à qui l'on doit Homeworld: Deserts of Kharak et édité par Focus Home Interactive, Hardspace: Shipbreaker vous met dans la peau d'un... ferrailleur.Bon, d'accord. Vous n'allez pas désosser des machines à laver et des télévisions, mais des vaisseaux spatiaux. Vous allez découper des vaisseaux au rebut.Avouez que ça fait rêver... d'autant plus qu'on nous annonce un "moteur physique plus vrai que nature" et un "système de découpe ultra-réaliste" avec des "outils à améliorer" et des étalents à débloquer".Euh... Sérieux ?Apparemment oui, puisque l'accès anticipé sur Steam est annoncé pour cet été.