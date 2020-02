SnowRunner : Après la boue, la neige

Publié le Mercredi 19 février 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Sports d'hiver

Après avoir proposé de conduire des véhicules sur des terrains tellement boueux que même un porc s'y serait noyé, Saber Interactive donne une suite à MudRunner. Elle s'intitulera SnowRunner et, comme son nom l'indique, va vous demander de conduire des engins sur la neige et la glace...On vous rassure, il y aura toujours également de la boue et de l'eau...Nouveau moteur graphique, 40 véhicules tirés de marques réelles comme Western Star, Ford, Chevrolet ou Freightliner... le jeu sera également jouable en coop jusqu'à 4.Sortie prévue pour le 28 avril sur PC, PS4 e Xbox One.