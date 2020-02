Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle dispo sur PS4 et Xbox One

Publié le Mercredi 19 février 2020 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Du neuf avec du vieux

Sega et Koch Media viennent de sortir Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle sur PS4 et Xbox One. Il s'agit des jeux remasterisés en 4K et 60 fps tout en sachant que pour profiter d'une telle résolution et d'une telle fluidité, il faudra avoir une PS4 Pro ou une Xbox One X. Sur PS4 et Xbox One normales, ce sera forcément moindre.La version physique de cette compilation est lancée avec un Steelbook en relief.Nous sommes sur le test et nous vous conseillons humblement d'attendre sa parution, sans doute demain, avant de vous lancer dans un quelconque achat. On dit ça, on dit rien...