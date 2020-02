3000th Duel est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 20 février 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

3000 et pas un de plus

3000th Duel est un metroidvania Dark Fantasy développé par Neopopcorn Corp. Le jeu est déjà sorti sur Steam où il a remporté un bon petit succès. Il vient d'arriver sur Nintendo Switch.L'histoire vous place dans la peau d'un héros amnésique, qui va devoir affronter des créatures diaboliques et tenter de recouvrer la mémoire. Le jeu propose quelques 300 zones de jeu et plus de 150 monstres différents.Autant vous dire que vous avez de quoi faire avant de réussir à en venir à bout.Prix de vente : 12,49 € sur le Nintendo eShop (notez qu'il est à -20% actuellement)