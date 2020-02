- Deliver Us The Moon annoncé sur PS4 et Xbox One pour le 24 avril

Publié le Jeudi 20 février 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Sans face cachée

Deliver Us The Moon sortira le 24 avril sur PS4 et Xbox One. Une version NIntendo Switch est attendue pour l'été. Deliver us the moon narre l’histoire d’un futur proche où l’humanité a exploité la terre jusqu’à l'épuisement mais où tout va bien car on a trouvé comment exploiter la lune. Sauf qu’un jour, les gens sur la lune ont arrêté d’envoyer de l'énergie, et c’est l'apocalypse. Cinq ans plus tard, on utilise toutes les ressources restantes pour envoyer quelqu’un découvrir ce qu’il s’est passé.Notre ami Arthur l'avait testé sur PC en octobre dernier et l'avait plutôt apprécié.Le jeu sera disponible en version normale ou en version Deluxe comprenant la bande-son originale du jeu ainsi qu'un artbook numérique de 100 pages.