- Two Point Hospital sort sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 20 février 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Connard au virus

Il aura eu un peu de retard puisqu'on l'attendait pour la fin 2019. Mais Two Point Hospital sort bien sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 25 février.Le jeu vous place dans la peau d’un administrateur d’hôpital qui doit faire face à un grand nombre de situations complexes et loufoques en créant, gérant et améliorant son centre. Difficile de contenter tout le monde sans faire quelques concessions, donc attention aux traits de personnalité parfois curieux de vos employés et aux nouvelles maladies surprenantes qui se déclarent dans le comté.On attend le DLC Coronavirus avec impatience.