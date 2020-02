- Le jeu Olive et Tom (Captain Tsubasa) dévoile son mode histoire

Publié le Jeudi 20 février 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Souvenirs...

Oui et bien j'emmerde les petits jeunes et les puristes. Pour moi, ça reste Olive et Tom et non pas Captain Tsubasa. C'est comme ça. J'ai été élevé avec ces noms-là et puis c'est tout. Et le seul Captain qui mérite son nom est celui qui me ferait monter sur une table pour crier Captain O my Captain.Reste que le jeu Olive et Tom s'intitulera Captain Tsubasa : Rise of New Champions et qu'il dévoile aujourd'hui son Mode Histoire « L'épisode Tsubasa », dans lequel les joueurs pourront revivre l'histoire d'Olive (Tsubasa Ozora).Ce mode couvrira l'hisstoire du Tournoi National des Collèges et comprendra certains des matchs les plus cultes. Sortie prévue cette année sur PC, PS4 et Nintendo Switch.