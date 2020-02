(TEST) Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary (PS4, Xbox One)

Publié le Jeudi 20 février 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vieux mais sympa

Platinum Games a connu une année chaste, en 2010, avec deux hits. Biizarrement, c'est le moins bon qui a connu le plus de succès, s'offrant même, plus tard, une suite. Comme quoi une nana avec des gros seins et un petit air de salope aura toujours plus de succès auprès des joueurs qu'un gros guerrier plein de testostérone.10 ans plus tard, les deux jeux s'offrent une refonte graphique et se retrouvent ensemble dans une compilation.Mais est-ce que ça a un réel intérêt ?