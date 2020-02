- Dead or School : action et aventure nippones

Publié le Vendredi 21 février 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Vive l'école !

Dead or School est un jeu d'action et d'aventure en scrolling horizontal, signé du studio japonais Nanafushi. Il sort sur Nintendo Switch et PS4 le 13 mars prochain.Vous incarnez une nana badass, Hisako, qui doit survivre dans un Tokyo infesté de zombies. Obligée de vivre en souterrain, elle doit affronter les hordes de morts-vivants dans l'espoir d'aller... à l'école... lieu de plénitude et où les élèves sont en sécurité.Mouais.