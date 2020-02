- Element Space, un RPG tactique SF

Publié le Vendredi 21 février 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Vers l'infini et pas forcément au-delà

Développé par Sixth Vowel et Blowfish Studios, Element Space est un RPG tactique se déroulant dans un univers SF, prévu sur PS4 et Xbox One le 24 mars prochain.Vous allez devoir monter une équipe de soldats et combattre contre une factiuon terroriste, The Tempest, dont le but est d'amener le chaos dans la galaxie.L'histoire se déroule en 2199. Vous dirigerez le captiaine Christopher Pietham et ses hommes, au travers de 24 champs de bataille à tavers l'univers. Vous pourrez recruter de nouveaux membres, les équiper, améliorer votre arsenal et utiliser plus de 30 armes différentes. Chacune de vos décisions aura un impact sur l'évolution de la galaxie.Le jeu sera vendu en dématérialisé seulement, au prix de 22,49 €.