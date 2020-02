- Devil May Cry 3 est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 21 février 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Dante onku ?

Sorti il y a 15 ans sur PS2 et ressorti il y a 8 ans en HD, Devil May Cry 3 est désormais disponible sur Nintendo Switch. Cette préquelle à Devil May Cry 1 et 2 vous permet d'incarner Dante, opposé à son frère Vergil, ce dernier voulant déverrouiller le portail qui mène vers le monde des démons.Cette version Switch, intitulée Special Edition, ajoute de nouvelles fonctions telles que le changement de Style à la volée ou la possibilité de swirtcher entre toutes les armes, mais aussi et surtout du coop à deux joueurs inédit pour le mode Palais Sanglant. Ce mode vous propose quelques 9999 étages à gravir. Rien que ça. Vous faites quoi les 6 prochaines années ?Allez, on est sur le test, on vous en reparle vite.