Othercide : affrontez vos cauchemars

Publié le Lundi 24 février 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

En tout cas, ça a l'air beau

Othercide est un RPG Tactique développé par Lightbulb Crew et édité par Focus Home Interactive qui sortira cet été sur PlayStation 4, Xbox One et PC.On avour qu'on n'a pas tout à fait compris le pitch... Vous allez "explorer une ligne de temps qui se meurt", vous allez aussi "sacrifier votre armée de Sœurs" qui sont les "échos du plus grand guerrier ayant jamais vécu" et combattre les "Autres" et "Souffrance".Sinon, la drogue, c'est mal.