Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit en boîte sur PC

Publié le Mardi 25 février 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Avec Artbooks

Pour Detroit Become Human : Planche de stickers des jeux Quantic Dream, sticker Detroit : Become Human et artbook exclusif "The Art Of Detroit : Become Human" ainsi que le jeu à télécharger sur l'Epic Games Store.

Pour Heavy Rain : Planche de stickers des jeux Quantic Dream, sticker Heavy Rain et artbook exclusif "The Art Of Heavy Rain" ainsi que le jeu à télécharger sur l'Epic Games Store.

Pour Beyond: Two Souls : Planche de stickers des jeux Quantic Dream, sticker Beyond: Two Souls et artbook exclusif "The Art Of Beyond: Two Souls" ainsi que le jeu à télécharger sur l'Epic Games Store.

Quantic Dream a annoncé la sortie de ses jeux Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit Become Human en boîte sur PC. Ils seront donc disponibles en boutique, du moins dans les bonnes boutiques désireuses de proposer autre chose que du FIFA ou du Call of Duty.Les jeux sortiront en versions physiques collector dès le 20 mars prochain.