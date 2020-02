Stronghold: Warlords présente sa campagne économique

Publié le Mardi 25 février 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de thune !

Toujours prévu dans le courant de l'année sur PC, sans plus de précision, Stronghold: Warlords est un jeu de stratégie en temps réel qui se déroule dans l'Extrême-Orient médiéval.Vous allez pouvoir prendre le contrôle des armées mongoles, des soldats chinois, des troupes japonaises, des clans de Samouraïs, et bien d'autres encore, puis partir assiéger des châteaux et des villes dans le but d'agrandir votre territoire.Une nouvelle bande-annonce met en avant la campagne économique du jeu. Il s'agit d'une campagne bonus qui met en vedette le Scribe. Six missions la composeront. Elle sera centrée sur la construction et la collecte de ressources. Il faudra également faire face aux évènements extérieurs, qu'ils soient naturels (pluies, tempêtes...), politiques (décisions nationales, changements de régimes...) ou militaires (attaques de bandits...).