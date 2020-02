Sonic, le film : le gros carton de ce début d'année

Publié le Mardi 25 février 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Alors que le nouveau Franck Dubosc est sorti...

Preuve que l'on n'est pas rancunier, mais aussi un petit peu pour faire chier Sylvain qui a détesté, on vous reparle de Sonic, le film.Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre critique ici , et qu'elle ne devrait pas faire plaisir à Sega et à Paramount Pictures.Cela dit, ils s'en foutent : le film cartonne, lui. Numéro un au ciné depuis deux semaines, plus de 1,2 million d'entrées, c'est LE carton de ce début d'année. Il est le troisième plus gros succès de 2020 pour le moment, derrière 1917 (2 millions d'entrées) et Bad Boys for Life (1,6 million). Il pourrait d'ailleurs dès la semaine prochaine, ou celle d'après, s'offrir la deuxième marche du podium.Comme quoi, en fait, vous avez définitivement des goûts de merde, selon Sylvain.