Curse of the Dead Gods : découvrez le gameplay de ce nouveau Rogue-like

Publié le Mardi 25 février 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Sacrifices humaines en prime

Rogue-like développé par Passtech Games et édité par Focus Home Interactive, Curse of the Dead God vous propulse dans un temple maudit que vous allez devoir explorer de fond en combles.Des combats, des pièges, de fausses divinités à affronter, des armes et des reliques à utiliser... le tout pour récupérer de l'or, de l'or et encore de l'or... vous attendent dans ce nouveau jeu qui sortira en accès anticipé le 3 mars prochain.Une nouvelle vidéo de gameplay a été dévoilée.