House Flipper débarque sur PS4 et Xbox One

Publié le Mercredi 26 février 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Damido du dimanche

Dans House Flipper, vous allez retaper des maisons dégueulasses, voire délabrées, et tenter de les revendre au prix fort dans l'espoir de vous faire une belle marge, et de pouvoir racheter un nouveau bien encore plus merdique, que vous allez transformer à son tour en pépite...Réparations en tous genres, travaux de petits et gros oeuvre, mais aussi décoration, il faudra vous occuper de tout.Le jeu a cartonné sur PC, il sort maintenant sur Xbox One et PS4.