SnowRunner dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 26 février 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Vacances à la neige

Saber Interactive et Focus Home Interactive s'attèlent à mettre les dernières petites touches à SnowRunner, la suite tant attendue du jeu de off-road dans la boue, j'ai cité MudRunner.SnwoRunner proposera un nouveau moteur graphique, un moteur physique amélioré, des parcours toujours boueux ou innondés mais aussi, désormais, enneigés, 40 véhicules tirés de marques réelles comme Western Star, Ford, Chevrolet ou Freightliner... le jeu sera également jouable en coop jusqu'à 4.Le but est d'amener votre cargaison à bon port le plus vite possible. Sortie prévue pour le 28 avril sur PC, PS4 et Xbox One.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, montrant les environnements extrêmes que vous allez devoir parcourir.