- Biped, un jeu de puzzles en coop

Publié le Jeudi 12 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

15 jours pour trouver un ami

Développé par NExT Studios (Tencent) et édité par META, Biped est un jeu de puzzles et de plateformes, en coopération. Il sortira sur PC le 27 mars et plus tard sur PS4 et Nintendo Switch.Basé sur la physique, il va demander de la communication et de la coordination entre les joueurs. Chaque personnage devra faire attention à l'autre pour réussir à avancer et passer les obstacles.Le jeu sera également jouable en solo.