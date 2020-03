Découvrez le plamarès de la 1ère cérémonie des Pégases

Publié le Mercredi 11 mars 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Hem...

Les "professionnels" de la "profession" du jeu vidéo ont remis les "Pégases d'or". Les premières récompenses décernées par l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéopour louer la qualité (ou pas) des jeux vidéo français.Un seul grand gagnant, au final. On vous laisse découvrir lequel...On aime beaucoup le Pégase d'honneur, qui fleure bon le "pour donner de l'importance à la cérémonie"...A Plague Tale : Innocencedu studio Asobo studio - éditeur Focus Home InteractiveNight Calldu studio MonkeymoonDead Cellsdu studio Motion TwinUn Pas Fragiledu studio Opal GamesDon't Lookdéveloppé par les étudiant(e)s Cnam-EnjminAlt-Frequenciesdu studio Accidental QueensA Plague Tale : Innocencedu studio Asobo studio - éditeur Focus Home InteractiveA Plague Tale : Innocencedu studio Asobo studio - éditeur Focus Home InteractiveLife is Strange 2du studio DontNod Entertainment - éditeur Square EnixA Plague Tale : Innocencedu studio Asobo studio - éditeur Focus Home InteractiveA Plague Tale : Innocencedu studio Asobo studio - éditeur Focus Home InteractiveA Plague Tale : Innocencedu studio Asobo studio - éditeur Focus Home InteractiveDead Cellsdu studio Motion TwinMetro Exodusdu studio 4A Games - éditeur Koch MediaOuter Wildsdu studio Mobius Digital - éditeur Annapurna InteractiveSayonara Wild Heartsdu studio Simogo - éditeur Annapurna InteractiveJehanne Rousseau directrice du studio Spiders. Voir sa biographie.Yves Guillemot cofondateur et Président Directeur Général d’Ubisoft.