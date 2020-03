- Sakura Wars : des amis et des choix

Publié le Jeudi 12 mars 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Amis pour la vie

Epoque de prospérité et d’optimisme pour le Japon, l'ère Taishō est alors perturbée par l'invasion d'un démon et ses monstres. Vous allez incarner Seijuro Kamiyama et commander la Brigade des Fleurs pour défendre Tokyo à l'aide de vos machines de combatLe reboot de la série Sakura Wars, culte au Japon, sortira sur PS4 le 28 avril prochain. Ce JRPG vous entraîne dans un monde Steampunk, fantasy et avec quelques soupçons de Mechwarrior.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne, dévoilant les relations entre personnages et l'incidence de vos choix lors des dialogues.