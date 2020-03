- Assetto Corsa Competizione sur PS4 et Xbox One cet Ã©tÃ©

Publié le Jeudi 12 mars 2020 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

En voiture Simone

Sorti l'année dernière sur PC, Assetto Corsa Competizione est le nouveau jeu de courses officiel du Blancpain GT Series signé Kunos Simulazioni et 505 Games.Il est annoncé sur PS4 et Xbox One pour cet été.Au menu, les modes Carrière, Championnat et Free-play (personnalisable). Les deux premiers modes ont été réalisés en collaboration avec Lamborghini Squadra Corse et le pilote officiel Mirko Bortolotti (champion 2017 de Blancpain GT Series). Tous les circuits officiels ont été recréés fidèlement.Les différents DLC dékà sortis sur PC seront... disponibles à l'achat sur consoles aussi. Pas de cadeau pour avoir été patient.