Gamedec, le RPG Cyberpunk, s'offre un Kickstarter

Publié le Jeudi 26 mars 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Un jeu très intéressant

Nous vous avons déjà paré de Gamedec, ce RPG de type Cyberpunk dans lequel vous incarnez un enquêteur virtuel. Votre mission est de visiter les mondes virtuels où les gens s'évadent de leur quotidien et y traquer les cybercriminels qui s'y cachent. Vous allez devoir lutter contre le blanchiment d'argent, l'exploitation d'enfants, les crimes...Le jeu est développé par AnsharStudios et est prévu pour le courant de cette année.Un Kickstarter a été lancé. Les développeurs espèrent récolter quelques 45 000 € environ. Ils en ont déjà récupéré la moitié. Si l'envie vous prend d'apporter votre pierre à l'édifice, c'est par ici que ça se passe Découvrez la vidéo Kickstarter et une vidéo de 10 minutes de gameplay. De quoi vous séduire.