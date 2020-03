Publié le Mercredi 25 mars 2020 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Plus de mécaniques...

The Crew 2 s'offre une nouvelle mise à jour gratuite. Le jeu de courses en monde ouvert signé Ubisoft continue son petit bonhomme de chemin et rajoute du contenu.Cette mise à jour, baptisée Inner Drive, permet de gagner (ou d'acheter) vingt nouveaux véhicules dont la Koenigsegg Jesko 2020 (Hypercar) et le dernier modèle de la Ford Mustang Shelby GT500® 2020 (Street Race).Quatre nouvelles catégories d'objets de vanité pour personnaliser le jeu sont également introduites, comme la teinte des fenêtres ou la couleur et la forme du nitro du véhicule. Huit nouveaux avatars de personnages ont également été ajoutés.On vous passe les LIVE Summits hebdomadaires et les évènements mensuels. Bref, y'a de quoi faire.