Granblue Fantasy: Versus sort dans deux jours

Publié le Mercredi 25 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Baston façon manga

Même s'il doit, en théorie, sortir en version boîte également, on suppose qu'il sera plus facile de le récupérer en version numérique... mais en tout cas, Granblue Fantasy: Versus sort bel et bien vendredi prochain sur PC et sur PS4.Pour ceux qui se demandent ce qui se cache sous ce titre, il s'agit d'un jeu de baston réalisé par Cygames avec l'aide d'Arc System Works, à qui l'on doit quand même Dragon Ball FighterZ, entre autres...Granblue Fantasy: Versus vous offre la possibilité de combattre armes à la main en un contre un, dans un univers Manga-Médiéval.