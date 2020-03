Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint s'offre une grosse mise à jour

Publié le Mardi 24 mars 2020 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Vous y jouez encore ?

Ubisoft sort aujourd'hui l’Épisode 2 de Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint sur Xbox One, PlayStation 4 et PC. Il s'agit de la miser à jour la plus importante réalisée à ce jour pour le jeu. Elle inclut plusieurs modifications.Un nouvel arc narratif a été rajouté. Il inclut 8 missions dans lequelles les joueurs feront équipe avec Sam Fisher, le personnage principal de la saga Splinter Cell. Le but sera de déjouer un complot visant à mettre au point des drones militaires contrôlables par la pensée.Deux nouvelles classes sont disponibles en mode PvE et PvP : la classe échelon (discrétion) et la classe Ingénieur (drones).L'expérience Ghost est ajoutée : elle apporte de nouvelles options comme par exemple retirer le niveau d'équipement et utiliser un système de butin pukls réaliste.4 nouvelles cartes PvP ont également été ajoutées.