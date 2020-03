Dog Trainer: un chien virtuel, c'est quand même moins chiant

Publié le Mardi 24 mars 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ou pas...

Moonlight et Forzen District développent actuellement Dog Trainer. Un jeu dans lequel vous allez créer votre chien, définir ses caractéristiques, sa couleur, sa race... puis vous allez pouvoir le regarder grandir et passer de l'âge de chiot à l'âge adulte. Sans avoir besoin de vous ruiner en croquettes, de sortir lui faire faire ses besoins par -10°C en pleine tempête ou sous des trombes d'eau, ni devoir choper des lumbagos en ramassant ses crottes, ou encore être réveillé à 3h du mat' parce que le toutou a gratté à la porte.Le jeu permettra aussi de lui apprendre des ordres (va chercher mes pantoufles sale carne, prépare le Ricard, saloperie de cabot...) et également de lui apprendre des tours.Pour l'humilier, vous pourrez même acheter des costumes et des accessoires.Le jeu devrait sortir cette année sur PC. On n'a pas vraiment hâte, mais bon.